FC Bayern offenbar mit Juwel einig

SPORT1 22.12.2025 • 17:54 Uhr Der FC Bayern scheint sich offenbar einer Verpflichtung von Virgilio Olaya anzunähern. In München soll der Youngster behutsam aufgebaut werden.

Der Wechsel von Virgilio Olaya zum FC Bayern rückt offenbar immer näher. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von einer mündlichen Einigung: Demnach soll der 17 Jahre alte Innenverteidiger aus Ecuador einen Vertrag über viereinhalb Jahre unterschreiben, der ab Februar gültig ist.

Olaya läuft aktuell noch für den ecuadorianischen Erstligisten SD Aucas auf und gilt als eines der größten nationalen Talente seines Jahrgangs.

Bayern: Olaya soll schrittweise aufgebaut werden

Dass sein Wechsel zum deutschen Rekordmeister wohl erst im Februar realisiert wird, hat damit zu tun, dass Olaya am 3. Februar 18 Jahre alt wird - die Voraussetzung für einen Transfer nach Europa.