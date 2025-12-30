Fußballtransfers: Besiegelt eine OP Bonifaces Werder-Aus?

Daniel Höhn 30.12.2025 • 19:06 Uhr Das Kapitel Werder Bremen ist für Victor Boniface wohl vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Beim Stürmer ist eine OP notwendig.

Victor Boniface wird wohl nie mehr für Werder Bremen spielen. Eigentlich sollte er die Probleme im Sturm der Norddeutschen lösen, doch daraus dürfte nun endgültig nichts mehr werden.

Der Grund: Boniface leidet derzeit an einer Knieverletzung, die eine Operation dringend notwendig macht. Stimmt der Angreifer, der von Bayer Leverkusen an die Weser ausgeliehen ist, einer OP zu, fällt er für den Rest der Saison und der Leihe aus.

Bei Einsätzen könnte das Karriereende drohen

Und selbst wenn Boniface sich nicht operieren ließe, wäre ein Einsatz laut Informationen der Bild viel zu gefährlich, da die Verletzung schlimmer werden und dem 25-Jährigen das Karriereende drohen könnte.

In dieser Saison stand Boniface elfmal für Werder auf dem Platz, ein Tor gelang ihm nicht. Zurzeit weilt er in seiner Heimat Nigeria. Rund um den Jahreswechsel wird er zurück in Deutschland erwartet. Dann soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.