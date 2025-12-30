Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
AFRIKA-CUP
BUNDESLIGA
WINTERSPORT
US-SPORT
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Besiegelt eine OP Bonifaces Werder-Aus?

Besiegelt eine OP Bonifaces Werder-Aus?

Das Kapitel Werder Bremen ist für Victor Boniface wohl vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Beim Stürmer ist eine OP notwendig.
Wie wird Werder Bremen während des Wintertransferfensters handeln? An der Weser will man wohl einen Stürmer verpflichten.
Daniel Höhn
Das Kapitel Werder Bremen ist für Victor Boniface wohl vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Beim Stürmer ist eine OP notwendig.

Victor Boniface wird wohl nie mehr für Werder Bremen spielen. Eigentlich sollte er die Probleme im Sturm der Norddeutschen lösen, doch daraus dürfte nun endgültig nichts mehr werden.

Der Grund: Boniface leidet derzeit an einer Knieverletzung, die eine Operation dringend notwendig macht. Stimmt der Angreifer, der von Bayer Leverkusen an die Weser ausgeliehen ist, einer OP zu, fällt er für den Rest der Saison und der Leihe aus.

Bei Einsätzen könnte das Karriereende drohen

Und selbst wenn Boniface sich nicht operieren ließe, wäre ein Einsatz laut Informationen der Bild viel zu gefährlich, da die Verletzung schlimmer werden und dem 25-Jährigen das Karriereende drohen könnte.

In dieser Saison stand Boniface elfmal für Werder auf dem Platz, ein Tor gelang ihm nicht. Zurzeit weilt er in seiner Heimat Nigeria. Rund um den Jahreswechsel wird er zurück in Deutschland erwartet. Dann soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Zumindest für Werder wird Boniface nicht mehr auflaufen. Eine vorzeitige Rückkehr nach Leverkusen scheint möglich, ist aber noch nicht offiziell.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite