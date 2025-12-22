Fußballtransfers: Premier-League-Klub an ter Stegen dran?

SPORT1 22.12.2025 • 14:00 Uhr Für seine Rückkehr ins DFB-Tor braucht Marc-André ter Stegen Spielzeit. Ein Premier-League-Klub soll Interesse an einer Verpflichtung des Barca-Keepers zeigen.

Die Zukunft von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona bleibt ungewiss. Nun ergibt sich offenbar eine neue Option für den deutschen Torhüter, der für seine angepeilte Rückkehr ins Tor der Nationalmannschaft unbedingt Spielzeit braucht.

Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, hat Aston Villa ein Auge auf ter Stegen geworfen. Demnach sollen sich die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs bereits nach der körperlichen Verfassung des Barca-Keepers erkundigt haben.

Ter Stegen hatte sich im Sommer einer Operation am Rücken unterzogen und war in der Folge mehrere Monate ausgefallen. Jüngst absolvierte er zwar sein Comeback im Pokal gegen Drittligist Guadalajara, ist aber hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny nur die Nummer drei im Tor der Katalanen.

Wechselt ter Stegen nach England?

Was gegen einen möglichen Wechsel nach Birmingham spricht: Bei Aston Villa müsste ter Stegen wohl mit Weltmeister Emiliano Martinez um den Platz zwischen den Pfosten konkurrieren. Allerdings hatte der Argentinier zuletzt immer wieder Probleme mit dem Rücken und fiel deshalb aus.

Derweil soll sich nach Informationen der Mundo Deportivo auch der FC Girona mit ter Stegen beschäftigen. Beim spanischen Erstligisten steht Torhüter Dominik Livakovic vor einem Abgang im Winter.