FC Bayern verliert wohl nächstes Talent an Juventus

SPORT1 31.01.2026 • 16:51 Uhr Der FC Bayern München verliert wohl seinen nächsten Jugendspieler an Juventus Turin. Nach Kenan Yildiz wechselt offenbar Offensiv-Talent Adin Licina nach Norditalien.

Verliert der FC Bayern München seinen nächsten Nachwuchskicker an den italienischen Top-Klub Juventus Turin?

Einem Bericht von Sky zufolge soll Offensiv-Talent Adin Licina mit sofortiger Wirkung ablösefrei zur Alten Dame nach Turin wechseln.

Dabei soll sich Bayern eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right gesichert haben. Auch Transferexperte Fabrizio Romano berichtet über den Abgang Licinas.

Tritt der Fall Kenan Yildiz 2.0 ein?

Der 19-Jährige spielt seit Sommer 2022 für den Nachwuchs des FC Bayern und kommt in der laufenden Saison auf 16 Einsätze für die Bayern-Amateure in der Regionalliga Bayern.

In Turin soll Licina über die zweite Mannschaft an das Profiteam herangeführt werden und regelmäßig mit der Serie-A-Mannschaft trainieren.

Schon im Sommer 2022 hatte Bayern mit Kenan Yildiz ein Talent ablösefrei zu Juventus ziehen lassen.