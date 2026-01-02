Fußballtransfers: Großes Interesse an Star des FC Bayern!

SPORT1 02.01.2026 • 10:58 Uhr Minjae Kim steht bei einem italienischen Topklub auf dem Zettel. Ein Wechsel könnte Sinn ergeben, ist aber alles andere als wahrscheinlich.

Minjae Kim hat das Interesse des italienischen Topklubs AC Milan geweckt: Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, passt der Innenverteidiger des FC Bayern perfekt ins Anforderungsprofil des Tabellenzweiten der Serie A.

Und, so schreibt das prominente Blatt weiter, sei Kim einer Offerte aus Mailand weniger abgeneigt als anderen Angeboten. Auch Fenerbahce soll zum Beispiel interessiert sein.

Die Vorzüge eines Winterwechsels liegen laut der Gazzetta auf der Hand: Milan bekäme einen erfahrenen Profi, der sich in Italien längst auskennt, schließlich spielte der Südkoreaner bereits erfolgreich für die SSC Napoli.

Darum ist ein Kim-Abschied bei Bayern unwahrscheinlich

Und Kim könnte wertvolle Spielpraxis auf dem Weg zur WM sammeln. Zwar müsse er im Nationalteam nicht um seinen Platz bangen, aber als der Ergänzungsspieler, der er in München aktuell ist, wäre er womöglich nicht optimal auf das Turnier vorbereitet.

In Deutschland schreibt Sky derweil, dass Kim sämtliche Angebote ablehne. Demnach will der 29-Jährige mindestens bis zum Sommer in München bleiben, sein Vertrag ist ohnehin noch bis 2028 gültig.