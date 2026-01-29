Fußballtransfers: HSV holt wohl neuen Stürmer

SPORT1 29.01.2026 • 13:26 Uhr Die Offensive des Hamburger SV hat in dieser Saison noch leichte Ladehemmungen. Nun soll ein neuer Stürmer an der Elbe aufschlagen.

Der Hamburger SV verstärkt offenbar seinen zuletzt schwächelnden Angriff. Wie die Bild berichtet, steht der offensive Mittelfeldspieler Albert Grönbaek kurz vor einem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger.

Grönbaek ist dem Bericht zufolge bereits in Hamburg angekommen, der obligatorische Medizincheck soll am heutigen Donnerstag stattfinden. Anschließend wird der 24-Jährige voraussichtlich einen Leihvertrag bis zum Saisonende unterschreiben.

HSV: Sportdirektor will wohl Kaufoption verhandeln

In der Hinrunde war Grönbaek an den italienischen Serie-A-Klub CFC Genua ausgeliehen, kam dort jedoch kaum zum Einsatz. Lediglich 226 Spielminuten stehen für ihn zu Buche. Die Leihe wird nun vorzeitig beendet, um den Deal mit den Hanseaten zu ermöglichen.

Bei seinem Stammverein Stade Rennes besitzt Grönbaek noch einen Vertrag bis 2029. Laut der Hamburger Morgenpost verhandelt Sportdirektor Claus Costa intensiv über eine Kaufoption, um den Offensivspieler bei entsprechenden Leistungen langfristig an den Klub binden zu können.