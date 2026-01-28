Fußballtransfers: Phänomen findet neuen Klub

Adama Traoré hat innerhalb der Premier League einen neuen Verein gefunden: Der 30-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Fulham zu West Ham United, wie die Hammers am Mittwoch offiziell bekanntgaben.
Phänomen findet neuen Klub
Medienberichten zufolge zahlt West Ham für Traoré, der durch seine beeindruckende Muskulatur weltweite Berühmtheit erlangte, eine Ablösesumme von rund drei Millionen Euro. Sein Vertrag bei den Westlondonern wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.
Bei Fulham konnte Traoré die Erwartungen jedoch nie wirklich erfüllen: In 79 Pflichtspielen gelangen ihm lediglich vier Tore und 13 Vorlagen. Nun hofft er, unter einem alten Weggefährten wieder in Schwung zu kommen. Trainer Nuno Espírito Santo, der bei West Ham an der Seitenlinie steht, hatte bereits bei den Wolverhampton Wanderers mit Traoré zusammengearbeitet.
Traoré spielte kurz in Barcalona
Unter Espírito Santo erlebte der ehemalige spanische Nationalspieler die wohl erfolgreichste Phase seiner Karriere – eine Zeit, die ihm im Januar 2022 sogar eine sechsmonatige Leihe zu seinem Jugendklub FC Barcelona bescherte.
Dem Vernehmen nach hat sich Traoré bis zum Saisonende an West Ham gebunden. Nach Stationen bei Aston Villa, Middlesbrough und Wolverhampton ist dies sein fünfter Verein in der Premier League.