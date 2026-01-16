Fußballtransfers: Stuttgart arbeitet wohl an Prömel-Transfer

SPORT1 16.01.2026 • 11:31 Uhr Grischa Prömel spielt bei der TSG Hoffenheim eine starke Saison. Auch der VfB Stuttgart ist darauf offenbar aufmerksam geworden und möchte ihn nun verpflichten.

Der VfB Stuttgart hat offenbar großes Interesse daran, Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim zu verpflichten. Das berichtet Sky. Gespräche zwischen den beiden Bundesligisten haben demnach aber noch nicht stattgefunden.

Prömel absolviert im Kraichgau eine starke Saison und trägt maßgeblich dazu bei, dass das Team von Trainer Christian Ilzer aktuell auf Rang fünf steht. Nach 16 Einsätzen verbucht der 31-Jährige fünf Tore und zwei Vorlagen.

Allerdings läuft der Vertrag des Mittelfeldspielers im Sommer aus. Laut dem Bericht ist die TSG daran interessiert, das auslaufende Arbeitspapier zu verlängern. Doch momentan stocken die Verhandlungen mit Prömel. Grund dafür sind die starken Bemühungen aus Stuttgart.

Bericht: Nicht nur Stuttgart beobachtet Prömels Situation

„Die nächsten Tage werden zeigen, wo es hingeht. Natürlich würden wir gerne mit ihm weitermachen“, sagte Hoffenheims Sportchef Andreas Schicker noch am Mittwoch beim 5:1 seines Klubs gegen Borussia Mönchengladbach.