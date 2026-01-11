Fußballtransfers: Wechselt Tel schon wieder den Verein?

Daniel Höhn 11.01.2026 • 14:59 Uhr Mathys Tel ist bei Tottenham Hotspur unzufrieden mit der Spielzeit. Ein Wechsel im Winter steht im Raum.

Mathys Tel steht offenbar vor seinem nächsten Wechsel. Da der 20-Jährige mit Frankreich zur WM im kommenden Sommer will, braucht er Spielpraxis.

Letzteres sieht der ehemalige Bayern-Profi, der im vergangenen Sommer von den Münchnern zu Tottenham gewechselt war, nicht gewährleistet und strebt daher eine Leihe an.

Tottenham will Tel halten

Unter Spurs-Coach Thomas Frank fand sich Tel, der einen Vertrag bis 2031 besitzt, nur fünfmal in der Startelf wieder, obwohl er bereits drei Tore geschossen hat.

Tottenham will Tel laut Sky in jedem Fall halten, im Dezember hatte ihn der Klub für die Champions League nachnominert, da Dominic Solanke länger ausfallen wird.

Sollten die Spurs jedoch Ersatz für Tel finden, sähe die Sache wieder anders aus. Brennan Johnson wurde bereits an Crystal Palace verkauft.