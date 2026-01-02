Prominenter BVB-Abgang fix!

SPORT1 02.01.2026 • 17:14 Uhr Nationalspieler Pascal Groß verlässt Borussia Dortmund nach eineinhalb Jahren und kehrt an die alte Wirkungsstätte nach England zurück. Unter Kovac und Nagelsmann hatte er zuletzt an Boden verloren.

Der 16-malige Nationalspieler Pascal Groß verlässt Borussia Dortmund und kehrt zurück an die alte Wirkungsstätte nach England.

Wie der BVB offiziell verkündet hat, hat sich der Klub mit Brighton & Hove Albion auf einen sofortigen Transfer des 34-Jährigen verständigt. Groß hatte bereits von 2017 bis 2024 in Brighton gespielt und dort seinen internationalen Durchbruch gefeiert.

BVB: Pascal Groß zurück nach England

Der BVB hatte Groß im Sommer 2024 verpflichtet. Seitdem kam er in 66 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte ein Tor und bereitete 17 Treffer vor. In dieser Saison kam der Mittelfeldspieler bislang auf 16 Einsätze. In der Liga stand Groß allerdings nur siebenmal in der Startelf von Trainer Niko Kovac, in der Champions League gar nicht.

Groß verlor durch das starke Zusammenspiel seiner Konkurrenten Felix Nmecha und Marcel Sabitzer seinen Status als Stammspieler und verlor so auch im DFB-Team an Boden. Sein Wechsel ins vertraute Umfeld nach Brighton mit dem deutschen Jungcoach Fabian Hürzeler dient offensichtlich dazu, seine Chancen bei Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM 2026 wieder zu erhöhen.

Kehl: Groß erhofft sich in Brighton „mehr Spielzeit“

„Pascal ist in den vergangenen anderthalb Jahren ein wichtiger Spieler für uns gewesen, der uns speziell im Endspurt der letzten Saison geholfen hat, die Qualifikation für die Champions League noch zu erreichen”, erklärt Sportdirektor Sebastian Kehl zum Abschied: „Er ist nun mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, durch die er sich mehr Spielzeit als bisher in dieser Saison erhofft. Dem haben wir entsprochen, weil Pascal ein Top-Profi ist und bei uns mit seinem Auftreten auf und abseits des Platzes eine sehr hohe Wertschätzung und großen Respekt genießt. Wir wünschen ihm und seiner Familie für seine Zukunft nur das Beste.“