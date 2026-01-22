Transfer-Sensation perfekt! Neuer Star für Schalke 04

SPORT1 22.01.2026 • 13:00 Uhr Prominente Verstärkung für Schalke 04: Der frühere Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko läuft ab sofort für den Zweitliga-Spitzenreiter auf.

Der Transfer-Coup ist perfekt! Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 hat Stürmer Edin Dzeko verpflichtet.

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig wechselt von der AC Florenz zu den Königsblauen. Das bestätigte der Verein am Donnerstag offiziell. Über die Vertragslaufzeit machten die Königsblauen keine Angaben.

„Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren“, wird Youri Mulder, Direktor Profifußball, zitiert.

Dzeko selbst erklärte, dass er sich „seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut“ habe. Er sei zudem sehr beeindruckt davon, „wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat“.

Dzeko erster S04-Neuzugang in Winter-Transferperiode

Dzeko, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister wurde, ist der erste Schalker Neuzugang in der aktuellen Winter-Transferperiode.

Der 39-Jährige soll die Offensive von S04 beleben, die bislang nach 18 Spieltagen erst 22 Treffer erzielen konnte.

Dzeko wird bei Schalke Teamkollege seines Landsmanns Nikola Katic. Gemeinsam kämpfen die beiden noch um ein Ticket für die WM-Teilnahme 2026. Für die Bosnier erzielte er bisher in 146 Spielen 72 Tore.