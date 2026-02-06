Fußballtransfers: Blitz-Abgang bei Eintracht Frankfurt?

Daniel Höhn 06.02.2026 • 10:53 Uhr Bei Eintracht Frankfurt zeichnet sich ein weiterer Abgang ab. Jessic Ngankam steht offenbar vor einem Wechsel nach Österreich.

Bei Eintracht Frankfurt zeichnet sich wohl ein Blitz-Abgang von Jessic Ngankam ab. Laut der Kronen Zeitung will der österreichische Bundesligist Wolfsberger AC den Stürmer ausleihen.

Beim WAC hat sich Angreifer Markus Pink eine Bänderverletzung zugezogen und kann daher nicht mehr im Kampf um die Meisterrunde mitmischen. Deshalb sucht der Klub nun Ersatz.

Eintracht Frankfurt: Dritte Leihe für Ngankam?

Für Ngankam wäre es nach Mainz 05 und Hannover 96 die dritte Ausleihe seit dem Frühjahr 2024. In dieser Saison spielt der 25-Jährige in Frankfurt sportlich kaum eine Rolle.

Im April vergangenen Jahres hatte er sich in Diensten der Niedersachsen einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen und war in der Folge lange ausgefallen.

Ende November stand Ngankam erstmals wieder im Kader der Eintracht. Den Hessen gingen nach den Verletzungen von Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi die Alternativen aus.

Ngankam auf dem Abstellgleis

Deshalb holte Frankfurt mit Arnaud Kalimuendo, Younes Ebnoutalib und Ayoube Amaimouni-Echghouyab im Winter gleich ein Trio an neuen Offensivkräften, was dazu führte, dass Ngankam wieder aufs Abstellgleis geriet und in diesem Jahr nicht einmal im Spieltagskader auftauchte.