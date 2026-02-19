Fußballtransfers: Fix! BVB verpflichtet Brasilien-Talent

Der Deal ist in trockenen Tüchern: Borussia Dortmund hat den 17 Jahre alten Kaua Prates verpflichtet.
Fix! BVB verpflichtet Brasilien-Talent
Der Brasilianer wechselt im kommenden Sommer zu den Schwarz-Gelben und unterschreibt einen Vertrag bis 2031, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte.
Der junge Linksverteidiger, der aktuell noch bei Cruzeiro Belo Horizonte in seiner Heimat spielt, gilt auf seiner Position als vielversprechendes Talent. Medienberichten zufolge zahlt der BVB eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro für Prates.
BVB angelt sich Talent: „Ein hoch veranlagter Spieler“
„Mit Kaua haben wir einen extrem spannenden Spieler für uns gewinnen können. Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz und seinem Entwicklungspotenzial sehr gut zu Borussia Dortmund passt“, erklärte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport.
Sportdirektor Sebastian Kehl betonte: „Wir freuen uns sehr, dass wir Kaua verpflichten konnten. Er ist ein hoch veranlagter Spieler, der von seinem Profil sehr flexibel ist und in der Defensive in verschiedenen Systemen mehrere Positionen bekleiden kann. Mit seiner Zweikampfstärke, seiner Robustheit und seiner Mentalität wird er unsere Mannschaft in der kommenden Saison ganz sicher bereichern.“
Prates brachte seine „riesige“ Vorfreude zum Ausdruck: „Ich werde ab dem ersten Tag in Schwarzgelb alles geben, um mit dem BVB erfolgreich zu sein.“
Seit Mai 2025 läuft der Linksfuß für die Profis des brasilianischen Erstligisten auf, für den er seit 2019 in der Jugend spielte. Mit der U17-Nationalmannschaft Brasiliens wurde Prates im April Südamerikameister.