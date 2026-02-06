Fußballtransfers: Paukenschlag bei RB Leipzig

Niklas Senger 06.02.2026 • 12:35 Uhr Xaver Schlager wird RB Leipzig am Ende der Saison verlassen. Einen Top-Kandidaten für die Nachfolge soll es bereits geben.

Nur wenige Tage nachdem sich das Wintertransferfenster in der Bundesliga geschlossen hat, verkündet RB Leipzig einen Paukenschlag mit Blick auf den kommenden Sommer. Wie der Klub am Freitag offiziell bekannt gab, wird Xaver Schlager seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Damit kann der Mittelfeldspieler den Klub ablösefrei verlassen.

„Wir haben uns wirklich intensiv über einen langen Zeitraum und in mehreren Runden darum bemüht, Xaver weiter an uns zu binden“, wurde Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer von RB zitiert: „Dennoch akzeptieren und respektieren wir natürlich seine Entscheidung, sich noch einmal neu zu orientieren, zumal der gesamte Prozess von ehrlichen und offenen Gesprächen geprägt war.“

Schlager war 2022 vom VfL Wolfsburg nach Leipzig gewechselt und absolvierte seither 97 Spiele (vier Tore, neun Vorlagen), wobei er zum Gewinn des DFB-Pokals und des Supercups beitrug.

Bundesliga-Star erklärt Wechsel-Entscheidung

„Xaver hat die letzten dreieinhalb Jahre bei RB Leipzig entscheidend mitgestaltet und immer alles auf dem Platz gelassen. Dafür gebührt ihm großer Dank und wir wünschen ihm selbstverständlich ab Sommer alles Gute für seine Zukunft“, meinte Schäfer.

Auch Schlager dankte dem Klub für die ihm entgegengebrachten Bemühungen, erklärte aber: „Schlussendlich ist bei mir der Wunsch dennoch stärker gewesen, noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren.“ Im weiteren Saisonverlauf werde er jedoch alles geben, „das Kapitel RB Leipzig positiv zu beenden“.

Verletzungen bremsten Schlager aus

Schlager, der zuletzt mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht worden war, wurde in Leipzig immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Darunter ein Syndesmose- und Kreuzbandriss sowie weitere Muskel- oder Wadenverletzungen und Knieprobleme.

Diese Misere dürfte er in der kommenden Saison hinter sich lassen wollen, während RB nach den weiteren Abgängen von Amadou Haidara (RC Lens) und Kevin Kampl (Karriereende) für Ersatz sorgen muss.