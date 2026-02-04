Hat Klopp bei diesem Coup seine Finger im Spiel?

Sollte sich diese Transfernews bewahrheiten, hätte ein französischer Aufsteiger die beiden Premier-League-Größen Manchester United und Newcastle United ausgestochen.
Hat Klopp hier seine Finger im Spiel?
Denn auch sie sollen großes Interesse am erst 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Patrick Zabi gehabt haben. Bei ManUnited galt er wohl schon als legitimer Nachfolger von Paul Pogba.
Laut Transferexperte Sacha Tavolieri von „Sky Sports Switzerland“ wird sich der 1,91 Meter große Zabi im kommenden Sommer aber dem FC Paris anschließen. Der Hauptstadtklub um den deutschen Torwart Kevin Trapp war erst vor dieser Saison in die erste französische Liga aufgestiegen.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung sollen die Worte von Jürgen Klopp gewesen sein. Der ehemalige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool hatte sich demnach in seiner Funktion als Head of Global Soccer bei Red Bull persönlich für Zabis Wechsel eingesetzt. Red Bull ist Anteilseigner des FC Paris.
Transfermarkt: Patrick Zabi soll 25 Millionen Euro kosten
Als Transfersumme für den jungen Mittelfeldspieler sind 25 Millionen Euro im Gespräch. Auch wenn dieser Transfer offiziell bislang weder von Reims noch vom FC Paris bestätigt wurde, gilt sein Zustandekommen als sicher. Auch L’Équipe schreibt unter Berufung auf übereinstimmende Informationen, dass das Talent Paris grünes Licht für einen Transfer gegeben habe.
In der laufenden Saison konnte Zabi zwei Tore und drei Assists in 21 Spielen verbuchen. Der ivorische Teenager wechselte erst im Januar 2025 für gerade einmal 100.000 Euro aus seiner Heimat nach Frankreich.