Arsenal-Star enthüllt gescheiterten Wechsel zum FC Bayern

Franziska Wendler 21.03.2026 • 09:12 Uhr Keeper David Raya kämpft mit Arsenal aktuell um die größten Titel. Doch es hätte auch alles anders kommen können.

Enthüllung von David Raya: Der Torhüter des FC Arsenal hat verraten, dass er statt zu den Gunners auch zum FC Bayern hätte wechseln können.

Der aktuelle Tabellenführer der Premier League hatte den Keeper für die Saison 2023/24 von FC Brentford ausgeliehen, im Juli 2024 nahm das Team von Cheftrainer Mikel Arteta ihn schließlich fest unter Vertrag.

Raya stand vor Wechsel zum FC Bayern

Es hätte allerdings auch ganz anders kommen können. „Ich stand kurz davor, zu einem anderen Verein zu wechseln, aber glücklicherweise kam es nicht dazu, und am Ende hat Arsenal ein Angebot gemacht, und ich bin hierhergekommen“, sagte Raya im Interview mit Sky Sports.

Auf die Nachfrage des Reporters, um welchen Klub es sich dabei gehandelt habe, sagte der 30-Jährige: „Bayern München“.

Welche Rolle er beim deutschen Rekordmeister hätte spielen sollen, ließ Raya offen. Im Januar 2025 verpflichtete Bayern Jonas Urbig, der inzwischen als Nummer zwei hinter Manuel Neuer fungiert.

Raya hatte in London einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Mit den Gunners steht er aktuell an der Spitze der höchsten englischen Liga und im Viertelfinale der Champions League.