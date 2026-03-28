Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-TEAM
WM-QUALIFIKATION
FORMEL 1
DARTS
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Berater bestätigt! Barca an Hoffenheim-Star interessiert

Barca-Interesse an Asllani bestätigt

Fisnik Asllani weckt europaweites Interesse. Der Berater des kosovarischen Stürmers der TSG Hoffenheim bestätigt, dass sich der FC Barcelona bereits nach Asllani erkundigt hat.
Mit seinen Toren soll Hoffenheims Fisnik Asllani nun das Interesse der Bayern und des BVB auf sich gezogen haben. Doch könnte genau das der Grund für seine jüngste Flaute sein? Sein Trainer Christian Ilzer sieht das gelassen und kennt auch den „wirtschaftlichen“ Wert seines Schützlings.
Maximilian Huber
Fisnik Asllani weckt europaweites Interesse. Der Berater des kosovarischen Stürmers der TSG Hoffenheim bestätigt, dass sich der FC Barcelona bereits nach Asllani erkundigt hat.

Mit Fisnik Asllani hat die TSG Hoffenheim einen Spieler in ihren Reihen, der in der laufenden Saison das Interesse zahlreicher Top-Klubs in Europa geweckt hat. Wie sein Berater Ayman Dahmani nun bestätigte, gab es im Hinblick auf einen möglichen Sommerwechsel bereits Kontakt zwischen der Spielerseite und dem FC Barcelona.

„Das Interesse von Barcelona an dem Spieler ist derzeit aktuell, und es gab bereits Kontakt seitens des katalanischen Vereins“, versicherte Dahmani im Gespräch mit Erem News.

Zieht Barca Asllanis Ausstiegsklausel?

Asllanis Berater stellte außerdem klar, dass sein Klient die Kraichgauer nur verlassen wird, wenn die Summe seiner Ausstiegsklausel gezahlt werde. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll sich die Höhe dieser Ausstiegsklausel auf etwa 25 bis 29 Millionen Euro belaufen.

Mit der TSG Hoffenheim kämpft der Stürmer in der Bundesliga um eine Top-4-Platzierung, die zu einer Teilnahme an der Champions League berechtigt. In der laufenden Saison steuerte er in 26 Ligaspielen acht Tore und sieben Vorlagen bei.

Mit dem Kosovo spielt Asllani am Dienstag gegen die Türkei um ein Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite