Berater bestätigt! Barca an Hoffenheim-Star interessiert

Maximilian Huber 28.03.2026 • 17:22 Uhr Fisnik Asllani weckt europaweites Interesse. Der Berater des kosovarischen Stürmers der TSG Hoffenheim bestätigt, dass sich der FC Barcelona bereits nach Asllani erkundigt hat.

Mit Fisnik Asllani hat die TSG Hoffenheim einen Spieler in ihren Reihen, der in der laufenden Saison das Interesse zahlreicher Top-Klubs in Europa geweckt hat. Wie sein Berater Ayman Dahmani nun bestätigte, gab es im Hinblick auf einen möglichen Sommerwechsel bereits Kontakt zwischen der Spielerseite und dem FC Barcelona.

„Das Interesse von Barcelona an dem Spieler ist derzeit aktuell, und es gab bereits Kontakt seitens des katalanischen Vereins“, versicherte Dahmani im Gespräch mit Erem News.

Zieht Barca Asllanis Ausstiegsklausel?

Asllanis Berater stellte außerdem klar, dass sein Klient die Kraichgauer nur verlassen wird, wenn die Summe seiner Ausstiegsklausel gezahlt werde. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll sich die Höhe dieser Ausstiegsklausel auf etwa 25 bis 29 Millionen Euro belaufen.

Mit der TSG Hoffenheim kämpft der Stürmer in der Bundesliga um eine Top-4-Platzierung, die zu einer Teilnahme an der Champions League berechtigt. In der laufenden Saison steuerte er in 26 Ligaspielen acht Tore und sieben Vorlagen bei.