FC Bayern vermeldet Transfer

SPORT1 30.03.2026 • 14:26 Uhr Der FC Bayern schlägt auf dem Transfermarkt zu - ein vielversprechendes Talent aus Österreich kommt nach München.

Der FC Bayern München hat sich eines der vielversprechendsten Talente des österreichischen Nachwuchsfußballs gesichert: Der 16‑jährige Matteo Maric wechselt im kommenden Sommer von der Akademie von Red Bull Salzburg an den Bayern-Campus.

Wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab, erhält Maric einen langfristigen Vertrag.

Der talentierte ÖFB-Juniorennationalspieler, der sowohl im offensiven als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, ist zunächst für den Nachwuchs der Münchner eingeplant.

FC Bayern schon lange an Österreich-Juwel dran

„Wir haben Matteo über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist für uns eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs in Österreich und wir sind überzeugt, dass er eine Verstärkung für unsere Akademie sein wird“, erklärte Jochen Sauer, Bayerns Direktor Nachwuchsentwicklung.

Die Münchner zahlen laut Medienberichten eine Ausbildungsentschädigung an Salzburg.

Red Bull Salzburg hatte bis zuletzt versucht, den jungen Mittelfeldspieler zu halten. Eine Vertragsverlängerung soll jedoch an einer von Marics Seite gewünschten Ausstiegsklausel, die der Klub nicht akzeptieren wollte, gescheitert sein.

Maric war erst Anfang 2024 aus der Jugend von Blau‑Weiß Linz in die Salzburger Akademie gewechselt und machte dort schnell auf sich aufmerksam.