Tel zum BVB? Berater wird deutlich - SPORT1

SPORT1 27.03.2026 • 17:27 Uhr Beim FC Bayern ist Mathys Tel letztlich nicht glücklich geworden – könnte er in Zukunft trotzdem nochmal einen Anlauf in der Bundesliga wagen? Jüngst kamen Spekulationen um einen Wechsel zu Borussia Dortmund auf.

Beim FC Bayern ist Mathys Tel letztlich nicht glücklich geworden – könnte er in Zukunft trotzdem nochmal einen Anlauf in der Bundesliga wagen? Jüngst kamen Spekulationen um einen Wechsel zu Borussia Dortmund auf.

Tels Berater schob dem nun allerdings einen klaren Riegel vor: „Ich weiß nicht, ob Dortmund Mathys wirklich haben will“, wird Gadiri Camara vom Münchner Merkur zitiert: „Aber ehrlich gesagt ist eine Rückkehr zu Bayern die einzige Möglichkeit, dass Mathys nach Deutschland zurückkommt. Er kann nicht für einen anderen Verein in der Bundesliga spielen. Er liebt den FC Bayern.“

Tel wechselte im Winter 2025 zunächst auf Leihbasis vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur, ehe der Transfer im folgenden Sommer für eine Ablöse von 35 Millionen Euro endgültig vollzogen wurde.

Bei den Bayern galt der 20-jährige Franzose lange als Publikumsliebling, einen Stammplatz konnte er allerdings nie erobern. Der Vertrag des Angreifers in London läuft noch bis 2031. Aktuell steht Tel mit den Spurs mitten im Abstiegskampf der englischen Premier League.