Transfermarkt: Kehrt Zirkzee im Sommer zurück?

Der ehemalige Spieler des FC Bayern Joshua Zirkzee strebt offenbar einen Abgang von Manchester United im Sommer an. Der Offensivspieler soll vor allem großes Interesse bei italienischen Vereinen geweckt haben. Das schreibt die englische Zeitung The Sun.
Kehrt Zirkzee zurück?
Nachdem seine Nominierung für die niederländische Nationalmannschaft auf der Kippe gestanden hat und seine Einsatzzeiten beim Premier-League-Klub zu Wünschen übrig lassen, nimmt das Transfergerücht immer weiter Formen an. Es sollen vor allem Juventus Turin und AS Rom interessiert sein.
Ten Hag holte Zirkzee zu United
Der ehemalige United-Trainer Rúben Amorim soll schon im Winter bereit gewesen sein, den 24-Jährigen abzugeben. Damals stellte sich jedoch die Vereinsführung quer. Auch Zirkzee präferierte damals einen Verbleib beim Top-Klub.
Der niederländische Stürmer kam im Sommer 2024 vom FC Bologna nach England. Unter dem damaligen Trainer Erik ten Hag war er ein weiterer niederländischer Spieler in den Reihen des Vereins.
Zirkzee mit geringer Torquote
Nach dem Wechsel wurden Stimmen im Verein laut, die dem ehemaligen Sportdirektor Dan Ashworth die Schuld für den Zirkzee-Deal gaben. Der Neuzugang war wohl nicht ganz unumstritten.
Im Trikot des Drittplatzierten absolvierte der Niederländer insgesamt 69 Spiele und erzielte dabei neun Tore. In den letzten zwölf Monaten gelangen ihm aber nur zwei Treffer in der Premier League.