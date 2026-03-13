Transfermarkt: Kehrt Zirkzee im Sommer zurück?

Karina Präg 13.03.2026 • 09:48 Uhr Joshua Zirkzee von Manchester United weckt wohl in Italien großes Interesse. Ein Wechsel des ehemaligen Bayern-Spielers im kommenden Sommer gilt als wahrscheinlich.

Der ehemalige Spieler des FC Bayern Joshua Zirkzee strebt offenbar einen Abgang von Manchester United im Sommer an. Der Offensivspieler soll vor allem großes Interesse bei italienischen Vereinen geweckt haben. Das schreibt die englische Zeitung The Sun.

Nachdem seine Nominierung für die niederländische Nationalmannschaft auf der Kippe gestanden hat und seine Einsatzzeiten beim Premier-League-Klub zu Wünschen übrig lassen, nimmt das Transfergerücht immer weiter Formen an. Es sollen vor allem Juventus Turin und AS Rom interessiert sein.

Ten Hag holte Zirkzee zu United

Der ehemalige United-Trainer Rúben Amorim soll schon im Winter bereit gewesen sein, den 24-Jährigen abzugeben. Damals stellte sich jedoch die Vereinsführung quer. Auch Zirkzee präferierte damals einen Verbleib beim Top-Klub.

Der niederländische Stürmer kam im Sommer 2024 vom FC Bologna nach England. Unter dem damaligen Trainer Erik ten Hag war er ein weiterer niederländischer Spieler in den Reihen des Vereins.

Zirkzee mit geringer Torquote

Nach dem Wechsel wurden Stimmen im Verein laut, die dem ehemaligen Sportdirektor Dan Ashworth die Schuld für den Zirkzee-Deal gaben. Der Neuzugang war wohl nicht ganz unumstritten.