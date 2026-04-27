FC Bayern: Brobbey reagiert auf Transfer-Gerüchte

Niklas Senger 27.04.2026 • 08:26 Uhr Der FC Bayern München sieht sich offenbar nach einem Backup für Starstürmer Harry Kane um. Mit Brian Brobbey äußert sich nun ein möglicher Kandidat zu den Gerüchten.

Steht der ehemalige Bundesliga-Stürmer Brian Brobbey beim FC Bayern München auf der Transferliste?

Zuletzt brachte ein Bericht der britischen Zeitung The Independent den 24-Jährigen als möglichen Backup hinter Harry Kane ins Spiel. Jetzt hat sich Brobbey erstmals selbst dazu geäußert.

„Es ist immer schön, wenn so ein großer Klub Interesse zeigt, aber ich habe selbst noch nichts davon gehört. Ich weiß es also nicht“, erklärte der frühere Leipziger bei Viaplay und fügte an: „Ich denke gerade nicht darüber nach.“

Körperliche Attribute sollen Bayern beeindruckt haben

Brobbey war zu Beginn der Saison von Ajax Amsterdam zum AFC Sunderland in die Premier League gewechselt. In seiner ersten Saison erzielte er dort in bislang 27 Einsätzen sechs Tore und bereitete einen Treffer vor. Beeindruckt sei der FC Bayern dem Bericht zufolge vor allem von der Beweglichkeit und dem körperlichen Einsatz des Stürmers.

Aktuell steht Brobbey noch bis 2029 bei Sunderland unter Vertrag und kostete den Klub im Sommer eine Ablöse von 20 Millionen Euro, die noch auf 25 Millionen Euro anwachsen könnte. The Independent spekulierte deshalb, dass ein Transfer den FCB 40 bis 50 Millionen Euro kosten könne.

Derzeit wird die Rolle des Ersatzstürmers beim deutschen Rekordmeister durch Nicolas Jackson ausgefüllt. Der Leihvertrag, der sowohl eine Kaufpflicht als auch eine Kaufoption für den Stürmer des FC Chelsea beinhaltet, läuft Ende Juni aus. Sportvorstand Max Eberl hatte jüngst angekündigt, die Option voraussichtlich nicht ziehen zu wollen.