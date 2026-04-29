TV-Experte mit knallhartem Urteil zu Bayern-Flirt

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 29.04.2026 • 19:33 Uhr Der FC Bayern hat Anthony Gordon von Newcastle United auf dem Zettel. Doch vor dem Hintergrund des Spektakels in Paris hat eine Ikone der Magpies Zweifel, ob das so eine gute Idee ist.

Geht es nach Klubikone Alan Shearer, würde sich Anthony Gordon mit einem möglichen Wechsel von Newcastle United zum FC Bayern im Sommer keinen Gefallen tun. Während der Live-Übertragung des Halbfinal-Spektakels zwischen PSG und Bayern (5:4) für das britische Publikum fällte Shearer als Experte für Amazon Prime ein vernichtendes Urteil.

Als Kommentator Jon Champion während der Partie die jüngsten Gerüchte um Gordon und Bayern erwähnte, entgegnete Shearer: „Er würde es nicht in diese Mannschaft schaffen!“

Shearer gilt nicht unbedingt als glühender Fan des 25 Jahre alten englischen Nationalspielers. Kürzlich sagte der Rekordtorschütze der Premier League als Reaktion auf die Wechselspekulationen um Gordon der Sun: „Ich weiß nicht wie Anthony Gordon darüber denkt, aber ich sage immer: Wenn jemand nicht hier sein will, muss man ihn rausschmeißen.“

Gordon? FC Bayern zählt zu den Interessenten

Zuletzt hatte die Times berichtet, dass Newcastle bereit sein soll, Gordon trotz eines bis 2030 laufenden Vertrags im Sommer abzugeben. Die Ablösevorstellungen sollen bei umgerechnet 86 Millionen Euro liegen.

Auch der FC Bayern zählt zu den Interessenten. Zwar laufen aktuell noch keine Verhandlungen und der Betrag dürfte vorerst ein grundsätzliches Maximalziel des Premier-League-Klubs sein, doch SPORT1-Informationen zufolge ist ohnehin klar: Im Sommer will der FC Bayern auf dem Transfermarkt gar nicht so groß zuschlagen. Der Kader soll eher punktuell verstärkt werden.

FC Bayern: Das ist die größte Hürde bei Gordon

Da sind 80 Millionen für Gordon eindeutig zu viel, eher ist damit zu rechnen, dass man an der Säbener Straße um die 50 Millionen locker machen möchte. Die finanzielle Lücke ist also groß.