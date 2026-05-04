Brisantes Transfer-Gerücht sorgt im Abstiegskampf für Wirbel

Niclas Löwendorf 04.05.2026 • 18:43 Uhr Ein möglicher Wechsel von Hauke Wahl, dem Abwehrchef des FC St. Pauli, sorgt derzeit für Unruhe. Denn der Abnehmer soll ausgerechnet der aktuell größte Konkurrent sein.

Rund um den FC St. Pauli ist ein brisantes Transfergerücht um Abwehrchef Hauke Wahl aufgekommen. Medienberichten zufolge soll der VfL Wolfsburg den Leistungsträger der Hamburger auf dem Zettel haben – ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf.

Entsprechende Meldungen sorgten bei St. Pauli für Ärger, zumal sie in einer sportlich hochsensiblen Phase auftauchten – aber haben Sie tatsächlich eine Grundlage?

Bundesliga: St. Pauli und Wolfsburg kämpfen gegen den Abstieg

Nach SPORT1-Informationen gibt es weder konkrete Gespräche noch ein tatsächliches Interesse der Niedersachsen an dem 32 Jahre alten Innenverteidiger. Es wirft die Frage auf, wer Gegenteiliges kolportiert – und mit welchem Hintergedanken.

Unabhängig davon bleibt die grundsätzliche Frage nach Wahls Zukunft offen. Sollte St. Pauli den Klassenerhalt verpassen, ist nicht abschließend geklärt, ob der Verteidiger den Weg in die 2. Bundesliga mitgehen würde. Aktuell spielt diese Thematik aber noch keine Rolle.

Der volle Fokus des Spielers wie auch des Klubs liegt klar auf dem Saisonendspurt. Konkrete Wechselgedanken oder Verhandlungen mit anderen Vereinen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.