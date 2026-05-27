Bundesliga-Rückkehr von Niclas Füllkrug rückt angeblich näher

Niclas Löwendorf , Philipp Heinemann 27.05.2026 • 13:06 Uhr Werder Bremen darf sich offenbar gute Chancen auf eine Rückkehr von Niclas Füllkrug ausrechnen. Das soll auch daran liegen, dass er seinem aktuellen Verein mittlerweile wohl zu teuer ist.

Werder Bremen hat im Werben um Niclas Füllkrug offenbar gute Karten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll ein Comeback des Stürmers mittlerweile realistischer als noch in der Winterpause sein.

Füllkrugs Leih-Transfer zur AC Milan ist in Kürze offiziell beendet, der Nationalspieler wird dann vorerst zum englischen Absteiger West Ham United zurückkehren (Vertrag bis 2028).

Den Hammers soll er mit einem Jahresgehalt von geschätzten 4,5 Millionen Euro aber zu teuer sein – und genau hier könnte Bremen ins Spiel kommen. Dem Bericht zufolge könnte West Ham Füllkrug günstig oder sogar ablösefrei ziehen lassen, um dessen Gehalt einzusparen.

Werder Bremen will vorsichtig vorgehen

In diesem Falle winke Füllkrug selbst eine stattliche Abfindung – weshalb er sich seinen nächsten Verein weniger nach finanziellen als vielmehr nach sportlichen Aspekten aussuchen könnte.

Bremen soll sich schon vor knapp sechs Monaten um seinen ehemaligen Angreifer (49 Tore in 124 Spielen) bemüht haben. Nach Informationen von SPORT1 will der Verein bei Spielern mit einer längeren Verletzungshistorie allerdings vorsichtig vorgehen.

In der jüngeren Vergangenheit holten die Werderaner mehrmals namhafte Spieler wie Naby Keita und Victor Boniface, die auch wegen körperlicher Probleme nicht wie gewünscht zündeten. Auch der 33-jährige Füllkrug musste in seiner Karriere schon so manchen verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen.