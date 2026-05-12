BVB macht Transfer-Coup offiziell

Maximilian Huber 12.05.2026 • 14:15 Uhr Borussia Dortmund verpflichtet den französischen Innenverteidiger Joane Gadou. Der 19-Jährige wechselt aus Salzburg nach Westfalen.

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Innenverteidiger Joane Gadou bekanntgegeben. Der 19-Jährige kommt vom FC Red Bull Salzburg zum BVB und unterschrieb einen Vertrag bis 2031.

„Wir kennen Joane schon sehr lange und haben ihn bereits während seiner Zeit bei Paris Saint-Germain beobachtet. Joane wird uns verstärken und direkt mit Beginn der neuen Saison eine wichtige Rolle bei uns einnehmen“, wird Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung zitiert. „Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und sehen in ihm enormes sportliches Entwicklungspotenzial.“

Gadou gewann mit der U19 von PSG im Jahr 2024 die französische Meisterschaft. Im September 2024 wechselte er für zehn Millionen Euro nach Salzburg, wo er bislang in 58 Pflichtspielen zum Einsatz kam.

Gadou kostet wohl rund 20 Millionen Euro

„Joane ist ein moderner und physisch starker Innenverteidiger. Er verfügt über einen guten Spielaufbau, ist extrem schnell und gleichzeitig auch noch entwicklungsfähig. Mit seinen Fähigkeiten ist Joane eine optimale Ergänzung für unsere Defensive“, betont BVB-Sportdirektor Ole Book.

Der Franzose wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten für eine fixe Ablöse in Höhe von 19,5 Millionen Euro nach Dortmund. Hinzu können Boni in Höhe von 4,5 Millionen Euro kommen.