Dem FC Schalke winkt ein Millionenregen!

SPORT1 15.05.2026 • 15:00 Uhr Der FC Schalke darf sich offenbar über einen verspäteten Millionenregen freuen. Ein Ex-Spieler soll für viel Geld den Verein wechseln.

Der Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke darf sich offenbar über einen satten Geldregen freuen. Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, kassieren die Königsblauen an dem bevorstehenden Millionentransfer eines Ex-Spielers mit.

Die Rede ist von Rodrigo Zalazar, der bis 2023 für Königsblau die Schuhe schnürte und seitdem für den SC Braga aufläuft. Der 26-Jährige soll nun aber zu Liga-Konkurrent Sporting wechseln, für satte 30 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge stehen den Schalkern, die einst rund fünf Millionen Euro für Zalazar eingenommen hatten, zehn Prozent dieser Ablöse zu. Auf eine entsprechende Weiterverkaufsbeteiligung soll man sich beim Abschied des Uruguayers geeinigt haben.

So viel Geld soll Schalke noch bekommen

Da die zehn Prozent aus der Differenz zwischen der letzten und der nun offenbar bevorstehenden Ablöse berechnet werden, stünden den Schalkern 2,5 Millionen Euro zu.