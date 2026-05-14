FC Bayern: Wilder Bericht zu Max Eberl aufgetaucht

Maximilian Huber 14.05.2026 • 10:30 Uhr Einem Bericht aus der saudi-arabischen Presse geht hervor, dass Bayern-Sportvorstand Max Eberl Gespräche mit Al-Ittihad geführt haben soll. Eine Einigung soll nicht zustande gekommen sein.

Hatte sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl tatsächlich mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien beschäftigt?

Einem Bericht von Arriyadiyah, der führenden Sportzeitung des Wüstenstaates, zufolge hatte der saudi-arabische Erstligist Al-Ittihad Kontakt zu Eberl aufgenommen und Gespräche mit ihm geführt, um die Möglichkeit zu erörtern, ihn mit der Leitung des sportlichen Projekts des Vereins zu betrauen.

Gespräche mit Eberl gerieten wohl ins Stocken

Ramón Planes, derzeit Sportdirektor beim Klub um Karim Benzema, soll nach Informationen der Zeitung Al-Riyadiah von seinen Aufgaben entbunden werden. Dies soll die Geschäftsführung von Al-Ittihad beschlossen – und schließlich Kontakt mit Eberl aufgenommen haben.

Wie Arriyadiyah jedoch berichtet, führten die Verhandlungen und Gespräche zu keiner Einigung. Hinsichtlich der Zukunftsvision und Strategie habe es Meinungsverschiedenheiten gegeben, weshalb die Gespräche ins Stocken geraten seien.

Die Vereinsführung prüfe derzeit eine Reihe namhafter Kandidaten, die auf den Spanier Planes folgen könnten. Der Iberer ist seit Januar 2024 Sportdirektor bei Al-Ittihad und wurde gemeinsam mit Cheftrainer Laurent Blanc in der vergangenen Saison Meister.

Eberl sieht seine Zukunft in München

Eberl ist seit März 2024 Sportvorstand beim FC Bayern München und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Der 52-Jährige hatte zuletzt in einem Interview mit DAZN betont, seine Zukunft beim FC Bayern zu sehen.