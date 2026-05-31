Fußballtransfers: Bayern-Flirt peilt Wechsel an

Felix Kunkel 31.05.2026 • 15:43 Uhr Rafael Leao verpasst mit der AC Mailand zum zweiten Mal in Serie die Champions League. Nun spricht der Angreifer offen über seinen Wechselwunsch.

Die Zeit von Rafael Leao bei der AC Mailand ist beendet – zumindest wenn es nach dem portugiesischen Offensivstar selbst geht. Der 26-Jährige hat nun offen seinen Wechselwunsch geäußert.

„Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen. Ich fühle mich bereit, in einer anderen Liga zu spielen. Ich habe mein Bestes für Milan gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen“, erklärte Leao am Samstagabend bei sport tv.

Obwohl sein Vertrag bei den Lombarden noch bis 2028 läuft, deuten die Aussagen klar auf einen Abschied im Sommer hin. Mit Milan hatte Leao zuletzt zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation für die Champions League verpasst. In der Folge musste unter anderem Trainer Massimiliano Allegri seinen Hut nehmen.

Rafael Leao: Einst führte sogar der FC Bayern Gespräche

Italienischen Medien zufolge dürfte Leao für eine deutlich geringere Ablösesumme als die in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro zu haben sein. Als Ablöse sollen demnach etwa 50 Millionen Euro im Gespräch sein.