Marcus Rashford zum FC Bayern? Hamann kommt ins Schwärmen

Daniel Höhn 03.05.2026 • 21:20 Uhr Dietmar Hamann gibt seinem Ex-Klub FC Bayern eine Transferempfehlung. Der TV-Experte bringt einen völlig neuen Namen ins Spiel.

Dietmar Hamann hat sich in die Transfer-Diskussionen bei seinem früheren Klub FC Bayern eingeschaltet und einen völlig neuen Namen aus dem Hut gezaubert.

Der TV-Experte würde statt des zuletzt gehandelten Anthony Gordon (Newcastle United) lieber Marcus Rashford beim deutschen Meister sehen. „Ich liebe diesen Spieler und finde ihn brillant“, sagte Hamann zu BetKing. Herausragend sei Rashfords Flexibilität, im Angriff könne er nahezu jede Position bekleiden.

Rashford wohl günstiger als Gordon

„Als Bayern München hätte ich ihn (Rashford, Anm. d. Red.) Anthony Gordon deutlich vorgezogen“, sagte Hamann.

Rashford ist derzeit von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen. Der 28-Jährige wäre mit angeblich 30 Millionen Euro wohl auch günstiger als Gordon, der an die 80 Millionen Euro kosten soll.