Ein neuer Interessent scheint bald beim FC Bayern anzuklopfen

Philipp Heinemann 18.05.2026 • 18:04 Uhr Die Zukunft von Joao Palhinha ist komplett offen. Sie könnte bei Bayern oder bei den Spurs liegen - oder aber in der Heimat, wo sich wohl ein Topklub um die Dienste des Mittelfeldspielers bewirbt.

Der portugiesische Topklub Sporting Lissabon intensiviert offenbar seine Bemühungen um den Nationalspieler Joao Palhinha. Wie die Sportzeitung A Bola berichtet, befinde sich der Verein in schnell voranschreitenden Verhandlungen mit den Beratern des 30-Jährigen.

Palhinha ist noch bis Ende der Saison vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Sporting sieht in dem Mittelfeldspieler wohl eine klare Verstärkung für das eigene Zentrum, wo durch den erwarteten Abschied von Morten Hjulmand eine Lücke aufgehen dürfte.

Palhinha? Das soll dem FC Bayern vorschweben

Größter Knackpunkt auf dem Weg zu einem angestrebten Wechsel ist dem Bericht zufolge eine Einigung mit dem FCB. Die Münchner sollen einen festen Wechsel oder aber eine Leihe mit verankerter Kaufoption anstreben.

Sollte es zu einer Einigung kommen, winkt Palhinha offenbar ein Dreijahresvertrag. Bei Sporting soll er zum Anführer auf dem Platz und in der Kabine werden.

Mit Tottenham kämpft der Portugiese derzeit in der Premier League noch gegen den Abstieg. Die zwischen Bayern und den Spurs ausgehandelte Kaufoption soll bei einer Höhe von 30 Millionen Euro liegen. Ob die Engländer diese ziehen, ist offen. Trainer Roberto de Zerbi soll für einen Verbleib sein.

A Bola schreibt noch, dass Palhinha im Fall der Fälle noch seine Zustimmung geben müsste. Ein Veto würde demnach einen permanenten Schritt nach London verhindern.

50-Millionen-Spieler zurück in die Heimat?

Für einen Wechsel nach Portugal würde dem Bericht zufolge auch die familiäre Verbindung nach Lissabon sprechen: Palhinha ist in der Hauptstadt geboren.