Transfer fix! FC Schalke erhält Millionenregen

SPORT1 15.05.2026 • 15:48 Uhr Der FC Schalke darf sich über einen verspäteten Millionenregen freuen. Ein Ex-Spieler wechselt für viel Geld den Verein.

Der Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke darf sich über einen satten Geldregen freuen. Die Königsblauen profitieren vom Millionentransfer von Rodrigo Zalazar.

Der 26-Jährige, der bis 2023 für Königsblau die Schuhe schnürte und seitdem für den SC Braga auflief, wechselt für satte 30 Millionen Euro zu Liga-Konkurrent Sporting Lissabon. Das teilte der Meister der Vorsaison am Freitag mit.

Zuvor hatte ein Bericht von A Bola den Millionenregen bereits angedeutet. Diesem Bericht zufolge stehen den Schalkern, die einst rund fünf Millionen Euro für Zalazar eingenommen hatten, zehn Prozent der 30 Millionen Euro zu.

So viel Geld soll Schalke bekommen

Da die zehn Prozent aus der Differenz zwischen der letzten und der Ablöse berechnet werden, stehen Schalke rund 2,4 Millionen Euro Weiterverkaufs-Beteiligung zu, die sich die Klubs aus Lissabon und Braga teilen.

Zalazar ist bei Braga im Mittelfeld klarer Stammspieler und Leistungsträger. Der Uruguayer kommt auf 47 Saisoneinsätze, 23 Tore und acht Assists. Für Schalke hatte er 55 Spiele (neun Tore, 13 Assists) absolviert.

Mit den Portugiesen scheiterte Zalazar, der in Deutschland auch für St. Pauli gespielt hatte, zuletzt im Halbfinale der Europa League am SC Freiburg.