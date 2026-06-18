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Bundesliga-Aufsteiger holt neuen Spieler

Bundesliga-Aufsteiger verstärkt sich

Der SC Paderborn hat Jano ter Horst unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt aus Münster und soll die Defensive verstärken.
Nach dem gewonnen Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg freuen sich die Fans vom SC Paderborn auf die Rückkehr in die Bundesliga. Nach dem Spiel kommt es dabei rund um den Paderborner Filip Bilbija zu einer kuriosen Szene.
SID
Der SC Paderborn hat Jano ter Horst unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt aus Münster und soll die Defensive verstärken.

Der SC Paderborn hat für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga Defensivspieler Jano ter Horst verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von Preußen Münster zum Aufsteiger, über die Vertragslaufzeit machten die Paderborner am Donnerstag keine Angaben.

Ter Horst sei „in der Defensive flexibel einsetzbar“ und zudem „schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig“, sagte Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport beim SCP. Beim Zweitliga-Absteiger Münster bestritt er in der abgelaufenen Saison 32 Ligaspiele (ein Tor, vier Vorlagen).

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