Bundesliga-Aufsteiger holt neuen Spieler

SID 18.06.2026 • 17:40 Uhr Der SC Paderborn hat Jano ter Horst unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt aus Münster und soll die Defensive verstärken.

Der SC Paderborn hat für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga Defensivspieler Jano ter Horst verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von Preußen Münster zum Aufsteiger, über die Vertragslaufzeit machten die Paderborner am Donnerstag keine Angaben.