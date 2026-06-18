Bundesliga-Aufsteiger holt neuen Spieler

Der SC Paderborn hat für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga Defensivspieler Jano ter Horst verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von Preußen Münster zum Aufsteiger, über die Vertragslaufzeit machten die Paderborner am Donnerstag keine Angaben.
Bundesliga-Aufsteiger verstärkt sich
Der SC Paderborn hat Jano ter Horst unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt aus Münster und soll die Defensive verstärken.
Ter Horst sei „in der Defensive flexibel einsetzbar“ und zudem „schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig“, sagte Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport beim SCP. Beim Zweitliga-Absteiger Münster bestritt er in der abgelaufenen Saison 32 Ligaspiele (ein Tor, vier Vorlagen).