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Transfermarkt: Eintracht Frankfurt mit KSC-Juwel einig

Eintracht baggert an Toptalent

Eintracht Frankfurt will ein KSC-Toptalent verpflichten. Mit einem ersten Angebot blitzen die Hessen jedoch ab.
Louey Ben Farhat steht beim KSC noch bis 2029 unter Vertrag
Louey Ben Farhat steht beim KSC noch bis 2029 unter Vertrag
© IMAGO/STEINSIEK.CH
Daniel Höhn
Eintracht Frankfurt will ein KSC-Toptalent verpflichten. Mit einem ersten Angebot blitzen die Hessen jedoch ab.

Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung von KSC-Juwel Louey Ben Farhat. Nach SPORT1-Informationen hat die Eintracht sogar ein erstes Angebot für den Spieler des Karlsruher SC abgegeben.

Dieses Angebot belief sich auf um die sieben Millionen Euro, was der Zweitligist jedoch abgelehnt hat. Der Zweitligist möchte mindestens zehn Millionen Euro für den 19-Jährigen haben.

Eintracht Frankfurt mit Spieler grundsätzlich einig

SPORT1 kann bestätigen, dass sich die Eintracht mit dem Spieler, der in Karlsruhe noch bis 2029 unter Vertrag steht, grundsätzlich einig ist. Sky hatte zuerst darüber berichtet.

Die SGE will Farhat verpflichten – aber nicht um jeden Preis. In Frankfurt soll der Mittelfeldspieler als Kaderergänzungsspieler an die Profis herangeführt werden.

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