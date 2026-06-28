Transfermarkt: Eintracht Frankfurt mit KSC-Juwel einig

Daniel Höhn 28.06.2026 • 14:54 Uhr Eintracht Frankfurt will ein KSC-Toptalent verpflichten. Mit einem ersten Angebot blitzen die Hessen jedoch ab.

Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung von KSC-Juwel Louey Ben Farhat. Nach SPORT1-Informationen hat die Eintracht sogar ein erstes Angebot für den Spieler des Karlsruher SC abgegeben.

Dieses Angebot belief sich auf um die sieben Millionen Euro, was der Zweitligist jedoch abgelehnt hat. Der Zweitligist möchte mindestens zehn Millionen Euro für den 19-Jährigen haben.

Eintracht Frankfurt mit Spieler grundsätzlich einig

SPORT1 kann bestätigen, dass sich die Eintracht mit dem Spieler, der in Karlsruhe noch bis 2029 unter Vertrag steht, grundsätzlich einig ist. Sky hatte zuerst darüber berichtet.