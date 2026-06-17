FC Bayern bindet Campus-Talente langfristig an sich

Jannis Blank 17.06.2026 • 15:50 Uhr Der FC Bayern setzt weiter auf seinen eigenen Nachwuchs. Mit zwei Vertragsverlängerungen am Campus sendet der deutsche Rekordmeister ein klares Signal für die Zukunft.

Der FC Bayern hat die Verträge seiner U19-Talente Rayan Momouni und Chris Afanou verlängert. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Die neuen Arbeitspapiere der beiden Nachwuchsspieler laufen jeweils bis Juni 2028.

Mit der langfristigen Bindung der beiden Talente setzten die Münchner ihren Weg fort, vielversprechende Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an den Verein zu binden. Sowohl Momouni als auch Afanou werden damit ihre Entwicklung weiterhin am FC Bayern Campus fortsetzen.

Wiesinger freut sich über Verlängerungen

Michael Wiesinger, „Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung“ am FC Bayern Campus, sagte zur Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns, dass sich beide Jungs entschieden haben, ihren Weg bei uns fortzusetzen. Rayan hat vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit mehr Einsatzzeit auf sich aufmerksam gemacht. Wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung. Chris hatte zuletzt ein bisschen Pech mit Verletzungen. Wir wünschen ihm, dass er nun gesund bleibt und glauben an sein Potenzial.“

Die Verantwortlichen am Campus sehen in beiden Spielern weiterhin Entwicklungspotenzial und haben nun die Weichen für die kommenden Jahre gestellt.

Zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs

Rayan Momouni wechselte 2019 aus der Jugend des TSV Milbertshofen an den FC Bayern Campus und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften bis zur U19. In der vergangenen Saison kam der rechte Außenverteidiger in 17 Ligaspielen der A-Junioren zum Einsatz und absolvierte zudem eine Partie in der Youth League.