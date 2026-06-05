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FC Bayern: Konkurrent steigt aus Kroupi-Rennen aus

Bayern-Chancen bei Kroupi gestiegen

Nach einer starken Debütsaison für AFC Bournemouth ist Eli Junior Kroupi auf dem Radar zahlreicher Topklubs und dem des FC Bayern gelandet. Ein europäischer Gigant hat sich wohl aus dem Rennen verabschiedet.
Mit dem Remis gegen Bournemouth verpasst Manchester City in diesem Jahr die Meisterschaft. Trainer Pep Guardiola gratulierte den Gunners nach dem Spiel zum Titel und ließ seine eigene Zukunft offen.
Conrad Fröhlich
Nach einer starken Debütsaison für AFC Bournemouth ist Eli Junior Kroupi auf dem Radar zahlreicher Topklubs und dem des FC Bayern gelandet. Ein europäischer Gigant hat sich wohl aus dem Rennen verabschiedet.

Eli Junior Kroupi, Stürmer von AFC Bournemouth, ist im Fokus von internationalen Topklubs. PSG hat sich aber wohl aus dem Rennen um den Youngster, der in der vergangenen Saison 13 Liga-Tore erzielte, verabschiedet. Das berichtet Get French Football News.

Starkes Interesse am 19-Jährigen bestehe weiterhin vom FC Arsenal, FC Chelsea und Manchester City. Auch auf dem Radar des FC Bayern soll er aufgetaucht sein. In seiner ersten Premier-League-Saison verhalf er mit seinen Treffern Bournemouth zur sensationellen Europa-League-Qualifikation.

Die Cherries würden ihren Shootingstar wohl gerne behalten. Eine enorme Ablösesumme von 100 Millionen Euro kursiert in den Medien. Außerdem läuft der Vertrag des Stürmers aus der Elfenbeinküste noch bis Juni 2030.

Im Laufe des Sommers könnte es also zum Wettbieten zwischen sämtlichen europäischen Topklubs kommen. Die Konkurrenz des FC Bayern ist also auch ohne den amtierenden Champions-League-Sieger zahlreich.

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