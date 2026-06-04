FC Bayern mit Brown einig!

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 04.06.2026 • 17:07 Uhr Nathaniel Brown will zum FC Bayern wechseln! Der deutsche Nationalspieler einigt sich mit dem Rekordmeister auf einen Wechsel - es gibt aber noch eine millionenschwere Hürde.

Der FC Bayern und der deutsche Nationalspieler Nathaniel Brown haben sich auf einen Transfer geeinigt. Nach Informationen von SPORT1 will der Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt nach München wechseln. Sky berichtete zuerst.

Die Münchner sollen Berichten zufolge bereits Kontakt mit Frankfurt aufgenommen haben. Scheitern könnte ein Transfer des 22 Jahre alten Außenverteidigers allerdings an der Ablösesumme: Die Eintracht, bei der Brown einen Vertrag bis 2030 besitzt, verlangt 60 Millionen Euro. SPORT1 berichtete schon Mitte Mai von dem Interesse an Brown.

Die Hessen hatten den gebürtigen Oberpfälzer im Januar 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, er spielte die laufende Saison bei den Franken aber damals noch zu Ende.

Bayern-Wechsel? Brown fährt mit Deutschland zur WM

Sein erstes Spiel in der Bundesliga bestritt Brown am 27. Oktober 2024. Knapp ein Jahr später gab er beim Spiel der WM-Qualifikation gegen Luxemburg (4:0) sein Debüt in der Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief ihn am 21. Mai in seinen Kader für die WM.

Beim Test gegen Finnland am vergangenen Sonntag (4:0) überzeugte er auf der linken Abwehrseite, er ist allerdings auch rechts einsetzbar.

Die Bayern sind für die kommende Saison auf der Suche nach einem zusätzlichen Außenverteidiger. Ein Kandidat soll Gerüchten zufolge derweil auch der US-Nationalspieler Sergino Dest von der PSV Eindhoven sein, dessen festgeschriebene Ablösesumme bei 25 Millionen Euro liegen soll.