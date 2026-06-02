FC Bayern steigt aus Eichhorn-Poker aus!

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 02.06.2026 • 17:30 Uhr Der FC Bayern verabschiedet sich aus dem Poker um Kennet Eichhorn. Der Youngster von Hertha BSC ist dem Rekordmeister nicht nur zu teuer.

Der FC Bayern ist aus dem Transferpoker um Kennet Eichhorn ausgestiegen. Nach Informationen von SPORT1 nimmt der Rekordmeister Abstand von einer möglichen Verpflichtung des Nachwuchsstars von Hertha BSC.

Die Münchner fällten die Entscheidung, nachdem man sich eingehend mit der Personalie beschäftigt hatte.

Vor allem die finanziellen Rahmenbedingungen entsprechen nicht den Vorstellungen der Bayern-Bosse – es gibt aber auch sportliche Zweifel an dem 16-Jährigen, der in den vergangenen Monaten mit diversen großen Klubs in Verbindung gebracht wurde.

Bayern-Boss Eberl war großer Verfechter von Eichhorn-Deal

Bislang galt vor allem Bayerns Sportvorstand Max Eberl als ein großer Verfechter eines möglichen Transfers, der 52-Jährige trägt die nun gefällte Entscheidung aber mit.

Brisant: Jüngst waren bereits Berichte aufgetaucht, wonach auch der BVB aus finanziellen Gründen von einem Eichhorn-Deal Abstand genommen haben soll. Die Sport Bild vermeldete, dass das Lager des deutschen Teenagers ein Handgeld von rund 10 Millionen Euro fordern soll. Die Ausstiegsklausel für Eichhorn liege für Teams, die in der Champions League spielen, bei neun Millionen Euro.