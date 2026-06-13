FC Bayern: Zukunft von Talent geklärt

Daniel Höhn 13.06.2026 • 13:13 Uhr Bayern-Talent Javi Fernández spielt auch künftig für den 1. FC Nürnberg. Die beiden Klubs haben die Leihe des 19-Jährigen ausgedehnt.

Mittelfeldspieler Javi Fernández spielt weiterhin für den 1. FC Nürnberg. Der Zweitligist hat sich mit dem FC Bayern auf eine Verlängerung der Leihe um ein Jahr geeinigt.

Seit Anfang des Jahres spielte Fernández beim Club und kam in der Rückrunde unter Trainer Miroslav Klose auf acht Einsätze, fünfmal sogar in der Startelf.

Talent des FC Bayern soll nächsten Schritt gehen

„Javi hat sich trotz einiger Rückschläge durch Verletzungen gut entwickelt und wertvolle Erfahrungen beim 1. FC Nürnberg gesammelt. Die Verlängerung der Leihe ist für seine weitere Entwicklung der richtige Schritt“, wird Bayern-Sportdirektor Christoph Freund auf der Webseite des Rekordmeisters zitiert: „Wir sind überzeugt, dass er beim Club die notwendige Spielpraxis erhält und freuen uns darauf, seine Fortschritte weiter eng zu verfolgen.“

Im Januar 2023 war der 19-Jährige aus der Jugendabteilung von Atlético Madrid an den Campus des FC Bayern gewechselt. Zunächst lief er für die B- und A-Junioren auf, ehe er ab Januar 2024 für Bayern II spielte.