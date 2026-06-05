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Gladbach findet Abnehmer für Ex-Kapitän Omlin

Ex-Kapitän verlässt Gladbach

Borussia Mönchengladbach findet einen Abnehmer für Jonas Omlin. Der Torhüter kehrt in seine Heimat zurück.
Jonas Omlin kehrt in die Schweiz zurück
Jonas Omlin kehrt in die Schweiz zurück
© IMAGO/Maximilian Koch
SID
Borussia Mönchengladbach findet einen Abnehmer für Jonas Omlin. Der Torhüter kehrt in seine Heimat zurück.

Torhüter Jonas Omlin kehrt nach einem enttäuschenden Jahr in der Fußball-Bundesliga zum Schweizer Ex-Meister FC Basel zurück. Der 32-Jährige hatte in der vergangenen Saison weder bei seinem Stammverein Borussia Mönchengladbach noch bei seiner Leihstation Bayer Leverkusen ein Pflichtspiel absolviert.

Bei der Borussia ist damit ein weiterer Topverdiener von der Gehaltsliste, eine Ablöse fließt nach Sky-Informationen nicht.

Omlin kehrt zum FC Basel zurück

In Basel hatte der ehemalige Schweizer Nationalkeeper bereits von 2018 bis 2020 das Tor gehütet, nun unterschrieb er dort für drei Jahre. „Ich freue mich sehr darauf, mit einem gefüllten Rucksack an Erfahrung zurückzukehren“, wurde er in einer Mitteilung zitiert.

Omlin war im Januar 2023 für neun Millionen Euro vom französischen Erstligisten HSC Montpellier zur Borussia gewechselt und hatte dort später die Nachfolge von Lars Stindl als Kapitän übernommen. Auch wegen seiner vielen Verletzungen verlor er seinen Stammplatz aber an Moritz Nicolas.

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