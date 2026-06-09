Transfer offiziell! Zweitliga-Torjäger wechselt in die Bundesliga

Borussia Mönchengladbach hat Stürmer Isac Lidberg vom Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 verpflichtet. Der 27-Jährige erhält einen Vertrag bis 2030. Als Ablöse sind 3,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch.
Gladbach holt Zweitliga-Torjäger
Borussia Mönchengladbach verpflichtet mit Isac Lidberg einen der erfolgreichsten Zweitliga-Torjäger der vergangenen Jahre. Der Schwede erhält eine untypische Rückennummer.
Isac Lidberg geht künftig für Gladbach auf Torejagd
© IMAGO / STEINSIEK.CH
„Wir sind froh, eine weitere wichtige Kaderposition hochwertig und frühzeitig besetzt zu haben“, sagte Sportchef Rouven Schröder.
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Untypische Rückennummer für Lidberg
Lidberg hatte in der vergangenen Saison 17 Tore für Darmstadt erzielt, in der 2. Liga war nur Noel Futkeu von der SpVgg Greuther Fürth (19 Treffer) erfolgreicher. In Gladbach erhält er die für einen Stürmer untypische Rückennummer 3.
Im November 2024 hatte Lidberg sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft gegeben, aktuell steht er bei drei Länderspielen. „Für den Fall eines Angebotes hatten wir klare finanzielle Vorstellungen, die von Mönchengladbach nun erfüllt worden sind“, sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie.