Medien: Real-Transfer vor dem Abschluss

Niklas Trettin 03.06.2026 • 09:40 Uhr Nach einer enttäuschenden Saison will Real Madrid am Kader basteln. Für die Verteidigung kristallisiert sich nun ein neuer Spieler heraus.

Real Madrid arbeitet bereits intensiv am Kader für die kommende Saison und scheint dabei kurz davor zu sein, einen neuen Rechtsverteidiger unter Vertrag zu nehmen: Denzel Dumfries.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sollen sich die Königlichen mit dem 30-Jährigen einig sein. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano sei Inter Mailand darüber auch bereits informiert. Dumfries kann die Italiener demnach für eine festgeschriebene Ablöse von rund 20 Millionen Euro verlassen.

Real Madrid: Dumfries soll Carvajal beerben

Dumfries soll in die Fußstapfen von Daniel Carvajal treten, der Madrid im Sommer verlassen wird. Neben dem Spanier steht bei Real mit Trent Alexander-Arnold nur noch ein weiterer Rechtsverteidiger im Aufgebot. Zuvor fährt Dumfries aber noch mit den Niederlanden zur Weltmeisterschaft.

Mit Blick auf die laufenden Transfer-Planungen genießt die Suche nach neuen Defensivkräften in der spanischen Hauptstadt hohe Priorität. Diese Ansicht teilt angeblich auch José Mourinho, der nach wie vor als neuer Trainer im Gespräch ist.