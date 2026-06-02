Nach Álvarez-Wirbel: Neuer Stürmer für Atlético?

Felix Kunkel 02.06.2026 • 14:04 Uhr Atlético Madrid nimmt nach dem Wirbel um einen möglichen Abgang von Julian Álvarez offenbar einen namhaften Kandidaten für den Sturm ins Visier.

Bei Atlético Madrid zeichnen sich nach dem Abschied von Antoine Griezmann auf der Stürmerposition weitere Veränderungen ab. Nun hat der spanische Topklub offenbar seine Fühler nach Victor Osimhen ausgestreckt.

Wie die AS berichtet, behält Atlético die Situation rund um den 27 Jahre alten Angreifer von Galatasaray „genau im Auge“. Ein Transfer sei jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen, heißt es weiter. Mehrere europäische Klubs sollen demnach Osimhen beobachten, darunter Manchester United, wo der Nigerianer als Wunschkandidat gelte.

Bei Galatasaray war Osimhen in der abgelaufenen Saison absoluter Leistungsträger. In der Süper Lig trug er mit einer Bilanz von 15 Toren und fünf Vorlagen entscheidend zum Meistertitel der Istanbuler bei.

Atlético: Osimhen eine Option?

Osimhens Vertrag läuft noch bis Sommer 2029, sein Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. Neapel soll zudem beim festen Verkauf des Stürmers im vergangenen Sommer per Klausel ausgeschlossen haben, dass der Angreifer zeitnah in die Serie A zurückkehrt. Andere Ligen bleiben aber eine Option.

Derweil steht bei Atlético im Angriff ein Abgang von Julian Álvarez im Raum. Wie Mundo Deportivo bereits am Montag unter Berufung auf „äußerst zuverlässige Quellen“ berichtete, soll der FC Barcelona tatsächlich ein offizielles Angebot für den Argentinier abgegeben haben.

Wirbel um Álvarez-Angebot

Die Offerte, die den Informationen zufolge per E-Mail bei Atlético eingegangen sein soll, betrage 100 Millionen Euro. Der Empfänger war demnach Mateu Alemany, der sportliche Leiter der Madrilenen.