Nach Álvarez-Wirbel: Neuer Stürmer für Atlético?

Bei Atlético Madrid zeichnen sich nach dem Abschied von Antoine Griezmann auf der Stürmerposition weitere Veränderungen ab. Nun hat der spanische Topklub offenbar seine Fühler nach Victor Osimhen ausgestreckt.
Stürmer-Rochade bei Atlético?
Wie die AS berichtet, behält Atlético die Situation rund um den 27 Jahre alten Angreifer von Galatasaray „genau im Auge“. Ein Transfer sei jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen, heißt es weiter. Mehrere europäische Klubs sollen demnach Osimhen beobachten, darunter Manchester United, wo der Nigerianer als Wunschkandidat gelte.
Bei Galatasaray war Osimhen in der abgelaufenen Saison absoluter Leistungsträger. In der Süper Lig trug er mit einer Bilanz von 15 Toren und fünf Vorlagen entscheidend zum Meistertitel der Istanbuler bei.
Atlético: Osimhen eine Option?
Osimhens Vertrag läuft noch bis Sommer 2029, sein Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. Neapel soll zudem beim festen Verkauf des Stürmers im vergangenen Sommer per Klausel ausgeschlossen haben, dass der Angreifer zeitnah in die Serie A zurückkehrt. Andere Ligen bleiben aber eine Option.
Derweil steht bei Atlético im Angriff ein Abgang von Julian Álvarez im Raum. Wie Mundo Deportivo bereits am Montag unter Berufung auf „äußerst zuverlässige Quellen“ berichtete, soll der FC Barcelona tatsächlich ein offizielles Angebot für den Argentinier abgegeben haben.
Wirbel um Álvarez-Angebot
Die Offerte, die den Informationen zufolge per E-Mail bei Atlético eingegangen sein soll, betrage 100 Millionen Euro. Der Empfänger war demnach Mateu Alemany, der sportliche Leiter der Madrilenen.
Atlético hatte ein Angebot der Katalanen zuletzt klar dementiert, gegen den FC Barcelona ausgeteilt und von einer „weiteren Lüge“ gesprochen. Laut der AS haben auch Vereine wie Paris Saint-Germain und der FC Arsenal Álvarez als potenzielles Transferziel auf dem Zettel.