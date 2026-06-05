Nach Leihe fest verpflichtet: Grönbaek bleibt Hamburger

SID 05.06.2026 • 14:41 Uhr Albert Grönbaek bleibt beim Hamburger SV. Über die Vertragslaufzeit und die Ablöse für den Mittelfeldspieler macht der Klub keine Angaben.

Albert Grönbaek bleibt beim Hamburger SV. Nach dem Ende seines Leihvertrags hat der Fußball-Bundesligist den dänischen Nationalspieler fest von Stade Rennes verpflichtet. Eine Kaufoption hatte der HSV zuvor verstreichen lassen. Zur Ablöse machten die Klubs nun keine Angaben.

„Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa: „Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen.“