Neues Transferziel! BVB an WM-Verteidiger interessiert

Julius Schamburg 20.06.2026 • 23:37 Uhr Die Transferplanungen beim BVB nehmen weiter Formen an. Ein Name nimmt in den Abwehrplanungen eine zentrale Rolle ein.

Neues Transferziel beim BVB: Die Schwarz-Gelben beschäftigen sich nach SPORT1-Informationen intensiv mit dem portugiesischen Innenverteidiger Tomás Araújo.

Beim ersten WM-Spiel der Portugiesen gegen die DR Kongo (1:1) befanden sich Scouts des BVB im Stadion in Houston. Araújo, der die vollen 90 Minuten durchspielte, wurde dabei genau beobachtet.

Das Interesse am 24-jährigen Defensivspieler konkretisiert sich weiter, ein erstes Angebot steht aber noch aus.

BVB müsste für Verteidiger tief in die Taschen greifen

Araújo steht noch bis 2029 bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Ein Transfer wäre in jedem Fall eine kostspielige Angelegenheit: Die Ausstiegsklausel liegt bei stolzen 80 Millionen Euro, ganz so teuer dürfte es im Falle von Verhandlungen aber nicht werden. Der Marktwert wird auf 30 Millionen Euro taxiert.