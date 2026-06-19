Transfermarkt: Torwart des FC Bayern in die Türkei?

Lars Hinzberg 19.06.2026 • 13:14 Uhr Alexander Nübel könnte in Zukunft in der Türkei spielen. Der FC Bayern fordert aber weiter eine hohe Ablösesumme.

In die Vereinszukunft von Alexander Nübel kommt langsam Bewegung. Nach Sky-Informationen gilt der Torwart als Top-Transferziel bei Besiktas Istanbul.

Der türkische Traditionsklub ist aktuell auf der Suche nach einer neuen Nummer eins und habe demnach sowohl mit dem FC Bayern als auch mit der Spielerseite bereits Kontakt aufgenommen.

Bayern fordert über zehn Millionen für Nübel

In München ist man bei Nübel verkaufsbereit, dennoch soll der deutsche Rekordmeister für den Schlussmann weiterhin eine Ablöse von über zehn Millionen Euro fordern.

Eine schnelle Einigung ist nicht zu erwarten. Wie Sky weiter berichtet, habe Nübel einige Angebote vorliegen und wolle zunächst den Markt sondieren, ehe er sich festlegt. Bei Besiktas würde er unter anderem auf den Deutschen Felix Uduokhai und Ex-Bremer Milot Rashica treffen.