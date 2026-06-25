Grimaldo-Ersatz? Leverkusen schaut sich bei Bayern um

SPORT1 25.06.2026 • 14:38 Uhr Nachdem der Wechsel von Alejandro Grimaldo zu Atlético Madrid wohl beschlossene Sache ist, sucht die Werkself nach einem Ersatzmann - und soll dabei einen Noch-Bayern-Spieler ins Auge gefasst haben.

Bleibt Raphael Guerreiro nach seinem Abschied vom FC Bayern in der Bundesliga? Wie die Bild berichtet, soll der Linksverteidiger Kandidat bei Bayer Leverkusen sein. Die Werkself beschäftigt sich mit einem Ersatz für Alejandro Grimaldo, dessen Wechsel zu Atlético Madrid laut übereinstimmenden Berichten feststehen soll.

Guerreiros Vertrag in München läuft in der kommenden Woche aus. Danach wäre der 32-Jährige, der 2023 von Borussia Dortmund zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, ablösefrei zu haben. Festgelegt haben sich die Leverkusen-Bosse um Sportchef Simon Rolfes allerdings wohl noch nicht. Man befände sich in einem Prozess der Abwägung.

Wunschkandidat von Neu-Trainer Carles Martínez soll Arsène Kouassi vom FC Lorient sein, der in puncto Schnelligkeit besticht, jedoch wohl rund 20 Millionen Euro Ablöse kosten würde. Zudem ist Kouassi Nationalmannschaftskollege von Edmond Tapsoba (Burkina Faso), seinem möglichen Nebenmann in der Abwehrkette.

Bayer Leverkusen sucht weiteren Verteidiger

Neben der Linksverteidiger-Position sucht Bayer auch noch auf der anderen Abwehrseite. Insgesamt sei es das Ziel, dass für mindestens eine der beiden Seiten ein Spieler mit Führungsqualität verpflichtet werden soll. Man sei intern der Meinung, dass dem Kader mental starke Spieler fehlen.