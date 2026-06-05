Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
TENNIS
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
DFB-POKAL
DFB-TEAM
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Real Madrid plant 150-Mio-Angriff!

Real-Boss kündigt Rekordtransfer an

Real Madrid will auf dem Transfermarkt mit einem Rekordangebot aufschlagen. Florentino Pérez kündigt eine epische Verpflichtung an.
Florentino Perez sieht sich im Präsidentschaftsrennen bei Real Madrid einer „Kampagne im Hintergrund“ ausgesetzt. Ziel sei es, den Klub durch persönliche Angriffe zu destabilisieren.
Philipp Heinemann
Real Madrid will auf dem Transfermarkt mit einem Rekordangebot aufschlagen. Florentino Pérez kündigt eine epische Verpflichtung an.

Im Wahlkampf von Real Madrid wird weiter mit spektakulären Ankündigungen um sich geworfen. Nachdem Herausforderer Enrique Riquelme eine Verpflichtung von Erling Haaland versprochen hatte, konterte nun Vereinspräsident Florentino Pérez.

Der Amtsinhaber, der am 7. Juni von den Klubmitgliedern wiedergewählt werden will, nimmt den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte ins Visier.

„150 Millionen Euro“, wolle er für einen Spieler ausgeben, sagte der Geschäftsmann in der Sendung Horizonte. Für wen diese Rekordsumme aufgeboten werden solle, verriet er nicht im Detail. Der 79-Jährige gab aber ein paar Hinweise.

Es werde sich um den Stammspieler eines Champions-League-Klubs handeln, aber nicht um Bayern Münchens Michael Olise: „Er ist ein großartiger Spieler, aber das ist nicht der Name, an den ich denke.“ Auch Harry Kane sei nicht gemeint.

Real-Präsident will einen Spieler der Marke Ronaldo holen

Ebenso Haaland oder dessen Teamkollege von Manchester City, Jérémy Doku, seien nicht im Visier. Überhaupt werde es sich nicht um einen Spieler aus der Premier League handeln.

„Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano, Kaka. Es wird ein Spieler in dieser Dimension sein“, führte Pérez noch aus.

In Verbindung gebracht wurde Real zuletzt unter anderem mit Mittelfeldspielern von CL-Sieger Paris Saint-Germain, namentlich Vitinha und Joao Neves.

Einmal mehr bestätigte Pérez noch die bevorstehende Verpflichtung von José Mourinho als neuen Trainer. Auch Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries werden sich dem Klub-Boss zufolge den Madrilenen anschließen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite