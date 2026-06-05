Real Madrid plant 150-Mio-Angriff!

Philipp Heinemann 05.06.2026 • 10:50 Uhr Real Madrid will auf dem Transfermarkt mit einem Rekordangebot aufschlagen. Florentino Pérez kündigt eine epische Verpflichtung an.

Im Wahlkampf von Real Madrid wird weiter mit spektakulären Ankündigungen um sich geworfen. Nachdem Herausforderer Enrique Riquelme eine Verpflichtung von Erling Haaland versprochen hatte, konterte nun Vereinspräsident Florentino Pérez.

Der Amtsinhaber, der am 7. Juni von den Klubmitgliedern wiedergewählt werden will, nimmt den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte ins Visier.

„150 Millionen Euro“, wolle er für einen Spieler ausgeben, sagte der Geschäftsmann in der Sendung Horizonte. Für wen diese Rekordsumme aufgeboten werden solle, verriet er nicht im Detail. Der 79-Jährige gab aber ein paar Hinweise.

Es werde sich um den Stammspieler eines Champions-League-Klubs handeln, aber nicht um Bayern Münchens Michael Olise: „Er ist ein großartiger Spieler, aber das ist nicht der Name, an den ich denke.“ Auch Harry Kane sei nicht gemeint.

Real-Präsident will einen Spieler der Marke Ronaldo holen

Ebenso Haaland oder dessen Teamkollege von Manchester City, Jérémy Doku, seien nicht im Visier. Überhaupt werde es sich nicht um einen Spieler aus der Premier League handeln.

„Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano, Kaka. Es wird ein Spieler in dieser Dimension sein“, führte Pérez noch aus.

In Verbindung gebracht wurde Real zuletzt unter anderem mit Mittelfeldspielern von CL-Sieger Paris Saint-Germain, namentlich Vitinha und Joao Neves.