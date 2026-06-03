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Teurer Irrtum: Manchester United gibt Star ab

Teurer Irrtum: United gibt Star ab

Rasmus Höjlund kam als große Hoffnung zu Manchester United. Doch jetzt zieht es den Dänen zurück in die Serie A.
Rasmus Højlund (l.) mit Teamkollege Kevin de Bruyne beim SSC Neapel
Rasmus Højlund (l.) mit Teamkollege Kevin de Bruyne beim SSC Neapel
© IMAGO/NurPhoto
Niklas Sagner
Rasmus Höjlund kam als große Hoffnung zu Manchester United. Doch jetzt zieht es den Dänen zurück in die Serie A.

Für knapp 80 Millionen Euro wechselte Rasmus Höjlund im Jahr 2023 von Atalanta Bergamo zu Manchester United. Doch die beiden Parteien wurden nie so richtig warm miteinander. Die Zukunft des dänischen Nationalspielers liegt nun in der Serie A.

Die SSC Neapel hatte Höjlund bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen und durch die Qualifikation für die Champions League greift jetzt die Kaufpflicht für den Stürmer. Bei Neapel wird der 23-Jährige mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet.

Nachdem Höjlund in seinen zwei Jahren auf der Insel nicht vollends überzeugen konnte, war seine Rückkehr in die Serie A erfolgreich. In 44 Einsätzen für Neapel erzielte der Däne 24 Scorerpunkte und trug maßgeblich zur Champions-League-Qualifikation bei.

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Manchester United verabschiedet sich

In 95 Spielen erzielte der Stürmer 26 Tore für die Red Devils und steuerte sechs Vorlagen bei – eine eher ernüchternde Bilanz. Auf der Social-Media-Plattform X verabschiedete sich der Verein jetzt von Höjlund.

Als Vizemeister der abgelaufenen Serie-A-Saison wird Höjlund auch kommende Spielzeit mit Napoli wieder in der Champions League vertreten sein. Dann aber unter einem neuen Trainer. Nach dem Aus von Antonio Conte soll Massimiliano Allegri den Klub übernehmen, der selbst erst nach der Saison von der AC Mailand entlassen wurde.

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