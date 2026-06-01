Transfer? Bayern-Flirt reagiert auf Gerüchte

SPORT1 01.06.2026 • 13:00 Uhr Josko Gvardiol betont seine Zufriedenheit bei ManCity. Der Verteidiger schließt einen Wechsel nach der WM aber nicht aus.

Der FC Barcelona sowie Real Madrid wollen im Sommer ihre Abwehr verstärken und auch mit dem FC Bayern wurde er schon in Verbindung gebracht: Josko Gvardiol rückt als Topname in den Fokus.

Im kroatischen WM-Quartier stellte sich der Verteidiger von Manchester City den Transfer-Meldungen. „Wir alle sehen die Gerüchte aus allen Richtungen. Ich bin glücklich bei Manchester City, ich habe alles, was ich brauche“, sagte er.

Gvardiol bedauert Pep-Abgang bei ManCity

Ganz zu macht der Linksfuß die Tür dennoch nicht. „Vor der Verletzung habe ich jedes Spiel gemacht, fast jede Minute. Nach der WM werden wir sehen, was passiert“, erklärte Gvardiol. Über seine Zukunft will er damit ausdrücklich erst nach dem Turnier sprechen.

Zudem bedauerte der Kroate den Abschied von Pep Guardiola, unter dem er in Manchester reifte. Für Gvardiol war der Coach ein wichtiger Faktor, nachdem City ihn für 90 Millionen Euro von RB Leipzig geholt hatte. Vertraglich ist er noch bis 2028 gebunden, eine Verlängerung gibt es bislang nicht.

FC Barcelona und Real Madrid wittern ihre Chance

Vor allem Barcelona schaut genau hin, berichtet die Marca: Der 24-Jährige kann im Abwehrzentrum spielen, bei Bedarf aber auch als Linksverteidiger aushelfen. Auch Real sucht Verstärkung in der Zentrale.

Aber auch mit dem FC Bayern wurde er zuletzt in Verbindung gebracht. „Ich habe einen Spieler im Auge und habe gehört, dass sie bereits erste Anfragen stellen. Ein ehemaliger Bundesliga-Spieler von Leipzig, der aktuell bei Manchester City spielt. Linksverteidiger, Innenverteidiger“, sagte Lothar Matthäus Mitte Mai bei Sky und meinte damit Gvardiol.

SPORT1-Informationen zufolge kann sich der Kroate tatsächlich einen solchen Wechsel vorstellen und versucht sogar, einen Abschied aus Manchester zu forcieren. Gvardiol gilt als großer Fan des FC Bayern und stand bereits zu seiner Zeit bei RB auf der Münchner Liste.