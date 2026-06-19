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Transfermarkt: Arsenal macht wohl bei PSG-Star ernst

Arsenal macht bei PSG-Star ernst

Der FC Arsenal möchte offenbar Bradley Barcola von Paris St. Germain verpflichten. Es soll ein erstes Angebot vorbereitet werden.
Bei den Stars von Paris Saint-Germain scheint die Laune vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München gut zu sein. Flügelflitzer Bradley Barcola muss im Abschlusstraining mehrmals dem Ball im Kreis hinterherjagen und bedankt sich bei seinen Mitspielern mit einer nicht ganz so feinen Mittelfinger-Geste.
Daniel Höhn
Der FC Arsenal möchte offenbar Bradley Barcola von Paris St. Germain verpflichten. Es soll ein erstes Angebot vorbereitet werden.

Nach dem gegen Paris St. Germain verlorenen Champions-League-Finale hat der FC Arsenal offenbar ein Auge auf PSG-Star Bradley Barcola geworfen.

Wie The Independent berichtet, prüft der englische Meister letzte Details, um anschließend ein erstes Angebot für Barcola abzugeben.

PSG: Kann Barcola gehen, wenn Álvarez kommt?

Den 23-Jährigen sollen die Gunners schon länger im Visier haben und ihn als sinnvolle Verstärkung für ihre Offensive ansehen. Zudem schätzen sie den Flügelspieler angeblich als „realistische Transfermöglichkeit“ ein.

PSG ist eigentlich eher abgeneigt, Barcola, der noch bis 2028 in Paris unter Vertrag steht, abzugeben. Allerdings will der CL-Sieger auch selbst auf dem Transfermarkt tätig werden. So steht unter anderen Julian Álvarez von Atletico Madrid auf dem Pariser Wunschzettel.

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