Transfermarkt: Arsenal macht wohl bei PSG-Star ernst

Daniel Höhn 19.06.2026 • 14:57 Uhr Der FC Arsenal möchte offenbar Bradley Barcola von Paris St. Germain verpflichten. Es soll ein erstes Angebot vorbereitet werden.

Nach dem gegen Paris St. Germain verlorenen Champions-League-Finale hat der FC Arsenal offenbar ein Auge auf PSG-Star Bradley Barcola geworfen.

Wie The Independent berichtet, prüft der englische Meister letzte Details, um anschließend ein erstes Angebot für Barcola abzugeben.

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Den 23-Jährigen sollen die Gunners schon länger im Visier haben und ihn als sinnvolle Verstärkung für ihre Offensive ansehen. Zudem schätzen sie den Flügelspieler angeblich als „realistische Transfermöglichkeit“ ein.